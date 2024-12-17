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        Menteşe Belediyesinden 1000 öğrenciye eğitim desteği

        Menteşe Belediyesi tarafından 80 öğrenciye öğrenim yardımı ve 1000 öğrenciye kırtasiye malzemelerinden oluşan çanta dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 15:32 Güncelleme: 17.12.2024 - 15:52
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        Menteşe Belediyesinden 1000 öğrenciye eğitim desteği
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        Menteşe Belediyesi tarafından 80 öğrenciye öğrenim yardımı ve 1000 öğrenciye kırtasiye malzemelerinden oluşan çanta dağıtıldı.

        Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, gazetecilere, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için çocukların ve gençlerin ihtiyaçlarına yönelik projeler hayata geçirdiklerini söyledi.

        Yeni eğitim-öğretim döneminde 80 öğrenciye öğrenim yardımında bulunduklarını belirten Köksal, "İlçemiz Özel Uygulama Okulu’nda eğitim alan 120 öğrencimize hafta içi her gün üç çeşit öğle yemeği sunarak sağlıklı beslenmelerine katkı sağlıyoruz. Ayrıca, eğitim hayatlarına destek olmak için içerisinde kırtasiye malzemeleri ve beslenme çantası bulunan 1000 eğitim çantasını öğrencilerimize ulaştırdık. Eğitim, herkesin hakkıdır ve bu hakka erişimi kolaylaştırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

        Okullardan ve Milli Eğitim Müdürlüğünden gelen talepler doğrultusunda okulların bakım, onarım ve tadilat çalışmalarını gerçekleştirdiklerini ifade eden Köksal, okullardaki yeşil alanlarda peyzaj çalışmalarını, sınıfların boya-badana işlerini, Atatürk büstlerini, bayrak direklerinin bakımlarını ve spor alanlarının onarımlarını da yaptıklarını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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