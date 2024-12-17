Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Croitor, Vali Akbıyık'ı ziyaret etti

Moldova Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, Muğla Valisi İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Cro,tor, Valiliğin şeref defterini imzalamasının ardından Vali Akbıyık ile görüş alış verişinde bulundu.

Akbıyık, Büyükelçi Croitor'a Muğla'nın turizmi, ekonomisi ve tarımı hakkında bilgi verdi.

Büyükelçisi Croitor ise Moldova ile Türkiye arasındaki ilişkilerin önemli olduğunu ve iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için çalışacaklarını ifade etti.

Ziyarette Büyükelçilik Müsteşarı Vasile Chitii ve Moldova Cumhuriyeti Marmaris Fahri Konsolosu Gül Yazıcı da hazır bulundu.