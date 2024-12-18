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        Muğla'da zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 13:14 Güncelleme: 18.12.2024 - 13:34
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        Muğla'da zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
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        Muğla'nın Menteşe ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

        Muğla-Aydın kara yolu Bayır Mahallesi mevkisinde temizlik yapan Karayolları Genel Müdürlüğüne ait yol temizleme kamyonuna, arkadan gelen ve sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen 3 araç çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle araçlardan birinde yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kazada yaralanan 3 sürücü ile otomobillerdeki 4 kişi, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bir süre ulaşıma kapanan kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından kontrollü olarak tekrar trafiğe açıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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