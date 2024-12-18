Muğla'da zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Bir süre ulaşıma kapanan kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından kontrollü olarak tekrar trafiğe açıldı.

Kazada yaralanan 3 sürücü ile otomobillerdeki 4 kişi, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.