Muğla'da zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Muğla-Aydın kara yolu Bayır Mahallesi mevkisinde temizlik yapan Karayolları Genel Müdürlüğüne ait yol temizleme kamyonuna, arkadan gelen ve sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen 3 araç çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araçlardan birinde yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kazada yaralanan 3 sürücü ile otomobillerdeki 4 kişi, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bir süre ulaşıma kapanan kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından kontrollü olarak tekrar trafiğe açıldı.
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