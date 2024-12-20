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        Fethiye'de laboratuvarda üretilen "avcı böcekler" ihraç ediliyor

        ALİ RIZA AKKIR - Muğla'nın Fethiye ilçesinde ziraat yüksek mühendisi Ali Rıza Gürol, seralarda görülen zararlılarla mücadele için kurduğu laboratuvarda ürettiği böcekleri iç pazarın yanı sıra yurt dışına da satıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 12:01 Güncelleme: 20.12.2024 - 12:01
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        Fethiye'de laboratuvarda üretilen "avcı böcekler" ihraç ediliyor
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        ALİ RIZA AKKIR - Muğla'nın Fethiye ilçesinde ziraat yüksek mühendisi Ali Rıza Gürol, seralarda görülen zararlılarla mücadele için kurduğu laboratuvarda ürettiği böcekleri iç pazarın yanı sıra yurt dışına da satıyor.

        Girişimci Erol, 10 yıl önce zararlı böceklerle doğal yollarla mücadele için Kargı Mahallesi'nde biyolojik tarım laboratuvarı kurdu.

        Tesisinde böceklerin üreyebileceği farklı iklimsel ortam sağlayan 33 yaşındaki Gürol, değişik türlerde böcek üretmeyi başardı.

        Biyolojik mücadele böceklerini yurt içinin yanı sıra yurt dışına da gönderen Gürol, AA muhabirine, 2014'te lisans öğrencisi olduğu son yıl Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının verdiği destekle üretime başladığını söyledi.

        Kurduğu tesisin 2017'de ticari faaliyete başladığını belirten Gürol, hedeflerinin Türkiye'ye ithal gelen böcek türlerinin tamamını yerli üretmek olduğunu dile getirdi.

        Örtü altı üretimde kullanılan yararlı türlerin birçoğunu yüzde 100 yerli imkanlarla sağladıklarını vurgulayan Gürol, "Türkiye'de örtü altı üretimin yüzde 75'ini domates oluşturuyor. Bu sebeple domateste en yaygın kullanılan faydalı türü üreterek başladık. Sonrasında biber, çiçek ve birçok örtü altında kullanılan faydalıları üretmeye başladık. Şu anda da uluslararası standartlarda ciddi bir üretim yapıyoruz." dedi.

        Gürol, her böcek türünün farklı iklimlendirme odasının bulunduğuna dikkati çekerek, "Önce avlarını üretiyoruz ki avcılar üresin." ifadesini kullandı.

        Ekosisteme uygun üretim yaptıklarını anlatan Gürol, "Ürettiğimiz böcekleri uygun tekniklerle paketleyerek sevkini gerçekleştiriyoruz. Haftalık yaklaşık 2 milyon predatör (avcı) böcek, 25 milyon da predatör örümcek üretimi yapıyoruz. Bu yıl iki ülkeye ihracat yaptık. Gelecek yıl da biri Avrupa Birliği ülkesi olmak üzere farkı ülkelere ihracatımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

        - "Mutlaka biyolojik mücadeleye ihtiyaç var"

        Gürol, hem insan hem de üretici sağlığı için tarımın önündeki en büyük engellerden birinin zirai ilaç kalıntıları olduğuna dikkati çekti.

        Üretici ve tüketicilerin sağlığı için zirai ilaçları azaltmanın, mümkünse bitirmenin gerektiğini savunan Gürol, şöyle devam etti:

        "Bunu da sağlamak için mutlaka biyolojik mücadeleye ihtiyaç var. Biyolojik mücadelenin üretiminin Türkiye'de yapılması, doğrudan üreticiye ulaştırılması bunun için büyük bir avantaj. Biz de hem projelerle hem de uygulamalarla ekstra sosyal sorumluluk projelerine de katılıyoruz. Elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz."

        Tarım ve Orman Bakanlığının biyolojik mücadele ürünlerini kullanan üreticileri desteklediğine işaret eden Gürol, "Üreticiler, birim alanda kullanıma göre teşviklerden faydalanarak bu mücadeleyi daha ekonomik hale getirebilir. Biyolojik mücadele uygulamaları sürdürülebilir ve ekonomik uygulamalar ama bu, sabır gerektiren, uzun vadede bir iş. Bu noktada üreticileri Bakanlığımız destekliyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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