GÜNCELLEME 5 - Muğla'da hastaneye çarpan ambulans helikopter düştü, 4 kişi yaşamını yitirdi

Muğla'da ambulans helikopterin hastane binasına çarparak düşmesi sonucu 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık personeli hayatını kaybetti.

Ambulans helikopter, Menteşe ilçesindeki Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin binasına çarptı.

Helikopter daha sonra boş alana düştü.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yolda çok sis olduğunu ve ağır ilerlediğini dile getiren Küçükdağ, "İlk olarak araçta arıza oldu sandım. Refleks olarak frene bastım. O anda bir gürültü oldu, baktık yere bir şey düştü. Yolcuma hissettirmedim ama çok korktum. Sisten uzaktaymış gibi gözüküyor ama yakındı. Aracımı sola çektim. Biraz daha ilerledik sonra askerlerimizin koştuğunu gördük. Baktığımızda ne yazık ki helikopter düşmüştü. Helikopter, sanki üzerimize düştü o derece yakındı. Yoğun bir sis vardı." diye konuştu.