Muğla'da yolcu otobüsü ile çarpışan otomobildeki karı koca öldü
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yolcu otobüsü ile çarpışan otomobildeki karı koca öldü, 1 kişi yaralandı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yolcu otobüsü ile çarpışan otomobildeki karı koca öldü, 1 kişi yaralandı.
Semir K. (57) idaresindeki 31 ANN 237 plakalı Jet Turizm firmasına ait yolcu otobüsü, Ceylan Mahallesi'nde, Şükrü Öncü (64) yönetimindeki 48 PP 325 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan otomobildeki Olcay Öncü (73) ile eşi Metin Öncü'nün (73) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan otomobil sürücüsü Şükrü Öncü ise Seydikemer Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öncü çiftinin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.
Otobüs sürücüsü ise gözaltına alındı.
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