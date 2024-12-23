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        Muğla'da yolcu otobüsü ile çarpışan otomobildeki karı koca öldü

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yolcu otobüsü ile çarpışan otomobildeki karı koca öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 11:55 Güncelleme: 23.12.2024 - 11:55
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        Muğla'da yolcu otobüsü ile çarpışan otomobildeki karı koca öldü
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        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yolcu otobüsü ile çarpışan otomobildeki karı koca öldü, 1 kişi yaralandı.

        Semir K. (57) idaresindeki 31 ANN 237 plakalı Jet Turizm firmasına ait yolcu otobüsü, Ceylan Mahallesi'nde, Şükrü Öncü (64) yönetimindeki 48 PP 325 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan otomobildeki Olcay Öncü (73) ile eşi Metin Öncü'nün (73) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yaralanan otomobil sürücüsü Şükrü Öncü ise Seydikemer Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Öncü çiftinin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.

        Otobüs sürücüsü ise gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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