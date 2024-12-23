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        Muğla merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

        Muğla merkezli İzmir ve Manisa'da eş zamanlı düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 21:55 Güncelleme: 23.12.2024 - 21:55
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        Muğla merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
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        Muğla merkezli İzmir ve Manisa'da eş zamanlı düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

        Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Muğla merkezli İzmir ve Manisa'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, havalı tüfek, 49 av tüfeği kartuşu, 156 fişek, av bıçağı, 2 zodyak sürat botu ve 2 bot motoru ele geçirildi.

        Operasyonda S.A, M.A, S.Ö, R.B, E.S, M.H.T. ve M.S.T gözaltına alındı.

        Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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