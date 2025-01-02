Sipay Bodrum FK, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 5 Ocak Pazar günü saat 16.00'da sahasında karşılaşacağı Bellona Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti.

Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, yeşil-beyazlı oyuncular geniş alanda pas ve taktik çalışmalar yaptı.

Volkan Demirel, gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin ilk yarısındaki son iki maçı kazanmak istediklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Hem Kayserispor'u yenip, sonra da Beşiktaş deplasmanıyla beraber alabildiğimiz puanları toplayarak ikinci yarıya daha olumlu bakmak istiyoruz. İki takım da kazanmak için oynayacak. Ama bizim kesinlikle kendi sahamızdaki maçları kazanmamız lazım. Çünkü ikinci yarıda daha çok zor geçecek maçlar. Ligin ikinci yarısında transfer çalışmalarımız olacak. Her şey çalışılıyor, bakılıyor. İnşallah en iyi şekilde hazırlanarak Kayserispor'u yeneceğiz."