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        Muğla'da "Her Kapıda Bir Fidan Projesi" ile yanan alanlar yeşerecek

        Muğla'da yaz aylarında yaşanan orman yangınlarından etkilenen alanların yeniden yeşermesi için "Her Kapıda Bir Fidan Projesi" başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 16:35 Güncelleme: 02.01.2025 - 16:35
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        Muğla'da "Her Kapıda Bir Fidan Projesi" ile yanan alanlar yeşerecek
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        Muğla'da yaz aylarında yaşanan orman yangınlarından etkilenen alanların yeniden yeşermesi için "Her Kapıda Bir Fidan Projesi" başlatıldı.

        Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği projeyle ilgili Düğerek Mahallesi'ndeki fidanlık tesisinde tören düzenlendi.

        Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaptığı konuşmada, orman yangınları sonrası zarar gören üreticileri desteklemek amacıyla çalışma yürüttüklerini söyledi.

        Proje kapsamında il genelinde 110 bin ceviz ve zeytin fidanı dağıtacağını belirten Aras, "Tarım her zaman geleceğe yatırımdır. Tarım ülkemizin kalkınmasında en önemli sektörlerden biridir. Çünkü Anadolu toprakları tarımın başladığı yerdir. Muğla'mız doğal güzellikleri, toprakları, bitki örtüsü, denizi, kıyıları, tarihi, kültürü ve bu kültürden yoğrulmuş güzel insanlarıyla önemli bir kenttir." dedi.

        Aras, başlattıkları projeyle yanan bölgelerde zarar gören zeytin ve ceviz varlığının eski haline getirileceğini kaydetti.

        Proje kapsamında 4 bin 400 dekar alanın fidanla buluşacağını anlatan Aras, projeden yangınlardan etkilenen üreticiler başta olmak üzere 10 dönüme kadar talepte bulunan tüm çiftçilerin faydalanabileceğini ifade etti.

        Konuşmaların ardından çiftçilere, Başkan Aras ve protokol üyeleri tarafından fidanları dağıtıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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