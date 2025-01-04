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        Bodrum'da 4. Uluslararası Mandalina Kupası Yelken Yarışları başladı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4. Uluslararası Mandalina Kupası Yelken Yarışları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 16:28 Güncelleme: 04.01.2025 - 16:28
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        Bodrum'da 4. Uluslararası Mandalina Kupası Yelken Yarışları başladı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4. Uluslararası Mandalina Kupası Yelken Yarışları başladı.

        Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Yelken Şubesi ev sahipliğinde düzenlenen yarışların startı İçmeler mevkisinin açıklarında verildi.

        Yağışlı hava altında gerçekleşen yarışlara Bulgaristan, Polonya, Libya, Azerbaycan, Ukrayna, Letonya ve Türkiye'den 356 sporcu katıldı.

        Yarışlar, optimist, RS Feva, sörf, IQ FOİL ve techno sınıfında yapılıyor.

        Bodrumspor Kulübü Başkanı Hadi Türk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uluslararası yarışlara önem verdiklerini söyledi.

        Organizasyonun isminin "mandalina" olmasını istediklerini ifade eden Türk, "Bugün biraz yağış var ama yarın ve pazartesi günü daha güzel bir hava bekliyoruz. Güzel bir organizasyon olmasını diliyoruz. Bütün Bodrumluları da organizasyonu izlemeye davet ediyoruz." dedi.

        Organizasyon, 7 Ocak'ta ödül töreniyle sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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