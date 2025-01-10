Milli basketbolcu İlkan Karaman'ın ölümüne neden olan sürücü tahliye edildi

Datça Cumhuriyet Başsavcılığı ise karara itiraz etti.

Önder, savunmasında yaşananlar nedeniyle üzgün olduğunu ifade etti.

Duruşmada tutuklu sanık Önder'in yanı sıra milli basketbolcu İlkan Karaman'ın yakınları ve avukatları da hazır bulundu.

Önder hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca "Bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmasının ardından Datça Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşma yapıldı.

Muğla'nın Datça ilçesinde geçen yıl otomobiliyle çarptığı milli basketbolcu İlkan Karaman'ın ölümüne neden olan sürücü Emre Ali Önder, ilk duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

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