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        Milli basketbolcu İlkan Karaman'ın ölümüne neden olan sürücü tahliye edildi

        Muğla'nın Datça ilçesinde geçen yıl otomobiliyle çarptığı milli basketbolcu İlkan Karaman'ın ölümüne neden olan sürücü Emre Ali Önder, ilk duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 20:48 Güncelleme: 10.01.2025 - 20:48
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        Milli basketbolcu İlkan Karaman'ın ölümüne neden olan sürücü tahliye edildi
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        Muğla'nın Datça ilçesinde geçen yıl otomobiliyle çarptığı milli basketbolcu İlkan Karaman'ın ölümüne neden olan sürücü Emre Ali Önder, ilk duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

        Önder hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca "Bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmasının ardından Datça Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşma yapıldı.

        Duruşmada tutuklu sanık Önder'in yanı sıra milli basketbolcu İlkan Karaman'ın yakınları ve avukatları da hazır bulundu.

        Önder, savunmasında yaşananlar nedeniyle üzgün olduğunu ifade etti.

        Mahkeme heyeti, Emre Ali Önder'in cezaevinde yattığı süreyi göz önünde bulundurarak yurt dışına çıkış yasağı konulması ve adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi.

        Datça Cumhuriyet Başsavcılığı ise karara itiraz etti.

        - Olay

        8 Eylül 2024'te Datça ilçesi Kazım Yılmaz Caddesi'nde Emre Ali Önder'in kullandığı 48 AIJ 713 plakalı otomobil saat 02.30 sıralarında kontrolden çıkarak, yolda yaya olarak bulunan İlkan Karaman'a çarpmış, ağır yaralanan basketbolcu Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

        Karaman, sevk edildiği Marmaris Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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