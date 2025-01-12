Muğla'da 41 düzensiz göçmen yakalandı

Fethiye ilçesi açıklarında da lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları görevlendirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris ilçesi Girneyit mevkisinde Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ve Botu ile Bozburun Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince kara üzerinde tespit edilen 1’i çocuk 16 düzensiz göçmen yakalandı.

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