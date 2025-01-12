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        Muğla'da 41 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Marmaris ve Fethiye ilçelerinde 41 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 20:50 Güncelleme: 12.01.2025 - 20:57
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        Muğla'da 41 düzensiz göçmen yakalandı
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        Muğla'nın Marmaris ve Fethiye ilçelerinde 41 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris ilçesi Girneyit mevkisinde Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ve Botu ile Bozburun Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince kara üzerinde tespit edilen 1’i çocuk 16 düzensiz göçmen yakalandı.

        Fethiye ilçesi açıklarında da lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları görevlendirildi.

        Ekipler, hareketli lastik bottaki 25 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı şüphelisi 2 kişiyi yakaladı.

        Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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