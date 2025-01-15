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        Bodrum'da yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yağış nedeniyle bir siteye ait istinat duvarının çökmesi sonucu otomobilde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 14:03 Güncelleme: 15.01.2025 - 14:03
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        Bodrum'da yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yağış nedeniyle bir siteye ait istinat duvarının çökmesi sonucu otomobilde hasar oluştu.

        Dirmil Mahallesi'ndeki bir siteye ait istinat duvarı, ilçede gece saatlerinden bu yana aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle çöktü.

        Çökme anında bölgede park halinde bulunan bir otomobilin camları taşların isabet etmesi sonucu kırıldı, kaportasında da hasar oluştu.

        Polis ve belediye ekipleri bölgede güvenlik tedbiri aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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