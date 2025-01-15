Bodrum'da yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yağış nedeniyle bir siteye ait istinat duvarının çökmesi sonucu otomobilde hasar oluştu.

Dirmil Mahallesi'ndeki bir siteye ait istinat duvarı, ilçede gece saatlerinden bu yana aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle çöktü.

Çökme anında bölgede park halinde bulunan bir otomobilin camları taşların isabet etmesi sonucu kırıldı, kaportasında da hasar oluştu.

Polis ve belediye ekipleri bölgede güvenlik tedbiri aldı.