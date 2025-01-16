Muğla'da sahte bal ve zeytinyağı ele geçirildi

Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen operasyonda 890 litre sahte zeytinyağı ile 420 litre sahte bal ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, C.İ'nin piyasadan temin ettiği ucuz pamuk, soya ve bitkisel yağların içine aroma ile endüstriyel boya katmak suretiyle sahte zeytinyağı ürettiğinin belirlenmesi üzerine harekete geçti.

Şüphelinin Emek Mahallesi'ndeki ikametinde yapılan aramada, 890 litre sahte zeytinyağı, 420 litre sahte bal ve 2 litre gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Ekipler, şüpheli C.İ'yi gözaltına aldı, ele geçirilen sahte ürünleri imha edilmek üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim etti.