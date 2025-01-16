Muğla'da akrabasının silahlı saldırısına uğrayan kişi yaralandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde akrabası tarafından silahla vurulan kişi yaralandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde akrabası tarafından silahla vurulan kişi yaralandı.
Karaçulha Mahallesi Bucak Caddesi'nde araç içinde bulunan B.A'ya, akrabası olduğu öğrenilen T.E. tarafından tabancayla ateş edildi.
Silah sesini duyanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaralıyı ilçedeki özel hastaneye kaldırdı.
Fethiye Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçan saldırganı kısa sürede yakaladı.
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