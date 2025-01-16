Bodrum'da çevreye inşaat atığı atan iki kişiye cezai işlem uygulandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çevreye inşaat atığı tespit edilen iki kişiye cezai işlem uygulandı.

Akçaalan Mahallesi Piran Caddesi'ne bir kamyonetle gelen 2 kişi yol kenarına inşaat atığı atarak bölgeden uzaklaştı.

O anlar ise bir araç kamerası tarafından görüntülendi.

İhbar üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, aracı tespit ederek, iki kişiye ilgili kanun kapsamında toplamda 70 bin lira para cezası uyguladı.