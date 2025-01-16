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        Bodrum'da çevreye inşaat atığı atan iki kişiye cezai işlem uygulandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde çevreye inşaat atığı tespit edilen iki kişiye cezai işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 16:10 Güncelleme: 16.01.2025 - 16:10
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        Bodrum'da çevreye inşaat atığı atan iki kişiye cezai işlem uygulandı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde çevreye inşaat atığı tespit edilen iki kişiye cezai işlem uygulandı.

        Akçaalan Mahallesi Piran Caddesi'ne bir kamyonetle gelen 2 kişi yol kenarına inşaat atığı atarak bölgeden uzaklaştı.

        O anlar ise bir araç kamerası tarafından görüntülendi.

        İhbar üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, aracı tespit ederek, iki kişiye ilgili kanun kapsamında toplamda 70 bin lira para cezası uyguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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