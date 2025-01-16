Bodrum'da çevreye inşaat atığı atan iki kişiye cezai işlem uygulandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde çevreye inşaat atığı tespit edilen iki kişiye cezai işlem uygulandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde çevreye inşaat atığı tespit edilen iki kişiye cezai işlem uygulandı.
Akçaalan Mahallesi Piran Caddesi'ne bir kamyonetle gelen 2 kişi yol kenarına inşaat atığı atarak bölgeden uzaklaştı.
O anlar ise bir araç kamerası tarafından görüntülendi.
İhbar üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, aracı tespit ederek, iki kişiye ilgili kanun kapsamında toplamda 70 bin lira para cezası uyguladı.
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