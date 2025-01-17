AK Parti Fethiye İlçe Kadın Kolları 7. Olağan Genel Kurulu yapıldı
AK Parti Fethiye ilçe Kadın Kolları Başkanlığına Halime Karagöz seçildi.
AK Parti Fethiye ilçe Kadın Kolları Başkanlığına Halime Karagöz seçildi.
Fethiye Kadın Kolları 7. Olağan Genel Kurulu Ömer Eşen Orman İşletme Misafirhanesi Toplantı Salonu'nda yapıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede, Halime Karagöz, göreve getirildi.
İl Başkanı Haluk Laçin ile İlçe Başkanı Kadir Sarıhan, Karagöz'e çiçek verdi.
Kongreye, AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sinan Durukan ile çok sayıda partili katıldı.
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