Muğla'da firari hükümlü yakalandı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, hakkında 17 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Ö'yü Çamurköy Mahallesi'nde yakaladı.
Hükümlü, jandarma ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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