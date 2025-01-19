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        Fethiye açıklarında 32 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 32 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 18:35 Güncelleme: 19.01.2025 - 18:35
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        Fethiye açıklarında 32 düzensiz göçmen yakalandı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 32 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçede görevli Sahil Güvenlik uçağı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye ekipler görevlendirildi.

        Sahil Güvenlik ekibi tarafından durdurulan botta, 2'si çocuk 32 düzensiz göçmen yakalandı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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