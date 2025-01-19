Bodrum'da isale hattının patlaması sonucu yolda göçük oluştu

Öte yandan, patlama anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, patlama anı ile park halindeki otomobilin sahibi tarafından bölgeden uzaklaştırılması yer alıyor.

Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'ndeki su isale hattında patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle yolda büyük çukur oluşurken, çıkan tazyikli su bir süre boşa aktı. Patlama nedeniyle bir evi de su bastı.

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