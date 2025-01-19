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        Muğlaspor - Amasyaspor FK: 1-1

        3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve hedefindeki Muğlaspor, 2'nci devrenin ilk karşılaşmasında evinde Amasyaspor FK ile uzatmada yediği gol sonucunda 1-1 berabere kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 16:11 Güncelleme: 19.01.2025 - 16:15
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        Muğlaspor - Amasyaspor FK: 1-1
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        3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve hedefindeki Muğlaspor, 2'nci devrenin ilk karşılaşmasında evinde Amasyaspor FK ile uzatmada yediği gol sonucunda 1-1 berabere kaldı. Muğla Atatürk Stadı'nda oynanan maçta Muğlaspor, 31'inci dakikada Furkan Demir'in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı. İkinci devrenin son bölümünde 90+2'nci dakikada Amasya temsilcisi Hasan Türkyılmaz ile skora denge getirdi: 1-1. Müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla üst üste 3'üncü beraberliğini alan Muğlaspor 27 puana, Amasyaspor ise 25 puana ulaştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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