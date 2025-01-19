Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da ana su isale hattı patladı; otomobil sürücüsünün panik anları kamerada

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, ana su isale hattında patlama meydana geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 16:34 Güncelleme: 19.01.2025 - 16:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da ana su isale hattı patladı; otomobil sürücüsünün panik anları kamerada
        ABONE OL

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, ana su isale hattında patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte tonlarca su boşa akarken, yolda dev çukur oluştu. Bir evi su basarken denizin rengi ise kahverengiye döndü. Patlama sırasında park halindeki otomobilinde bulunan sürücünün yaşadığı panik güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, saat 14.00 sıralarında Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi’nde meydana geldi. Ana su isale hattında meydana gelen patlama nedeniyle tonlarca su boşa aktı, asfalt yarıldı ve yolda dev çukur oluştu. Bölgede site içerisinde bulunan bir evi su basarken, boşa akan su nedeniyle denizin rengi kahverengiye döndü. Sitenin giriş kapısı taş ve asfalt yığınıyla doldu. Zabıta ekipleri tarafından trafik akışı kontrollü olarak tek şeritten sağlanırken, MUSKİ ekipleri ise onarım çalışması başlattı.

        Öte yandan, patlama anı bir evin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, patlama sırasında park halindeki otomobilde bulunan kişinin panikle otomobili bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı, 2 kişinin ise otomobile koştuğu görüldü.

        'BİNLERCE PATLAK PEK İZAH EDİLEBİLİR BİR DURUM DEĞİL'

        Olay yerinde açıklamada bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Maalesef Bodrum'daki iletim hatları patlaklarının bir türlü önüne geçilemiyor. Bu durumda baraj değil Fırat Nehri'ni buraya getirsek kurur. Binlerce patlak pek izah edilebilir bir durum değil. Bu hat üzerinde defalarca patlak meydana geldi, bunlar değiştirildi. Bu, şu demek; yani boru hattının bir yerinde patlak meydana geldiğinde o kısmı değiştirince sistemin tamamında iyileşme sağlanamaz. Bu, sistemde ciddi bir basınç yükü oluşması anlamına gelir. Bunun birinci zararı, enerji yükü. Sisteme çok ciddi masraflar ve enerji harcayarak sistemdeki enerji seviyesini yükseltiyorsunuz. Diğer bir zararı ise enerji seviyesini yükseltilmesine rağmen üst kotlara su taşınamıyor. Yapılacak şey, sistemin bir bütün olarak ele alınarak sistemdeki basınç olan noktalarda gerekli önlemlerin alınması gerekiyor. Aksi halde görüldüğü üzere Bodrum Yarımadası'nda günlerce susuz kalındığı durumlar meydana gelir" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İlk tahliye heyecanı
        İlk tahliye heyecanı
        Gözler Gazze'de! Ateşkes başladı
        Gözler Gazze'de! Ateşkes başladı
        "Yeni bir temel oluşturacağız!"
        "Yeni bir temel oluşturacağız!"
        "Genel Kurul hukuka aykırı bir şekilde toplantı"
        "Genel Kurul hukuka aykırı bir şekilde toplantı"
        Kuaförde vahşet! İş yeri sahibi aranıyor
        Kuaförde vahşet! İş yeri sahibi aranıyor
        Gazze'de ateşkesin ardından eve dönüş başladı
        Gazze'de ateşkesin ardından eve dönüş başladı
        Kendisini eşinin sevgilisi zanneden kadının saldırısına uğradı!
        Kendisini eşinin sevgilisi zanneden kadının saldırısına uğradı!
        2. ve 3. Lig heyecanı HT Spor'da!
        2. ve 3. Lig heyecanı HT Spor'da!
        "Gizem'in kucağında öleceğim"
        "Gizem'in kucağında öleceğim"
        Avrupa, Trump'ın ekonomi politikalarından endişeli
        Avrupa, Trump'ın ekonomi politikalarından endişeli
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Cimbom'un Fransa bekleyişi sürüyor!
        Cimbom'un Fransa bekleyişi sürüyor!
        Cinayet davasında tanıktan sanığa evlilik teklifi!
        Cinayet davasında tanıktan sanığa evlilik teklifi!
        İsrailli ateşkes karşıtı bakan istifa etti!
        İsrailli ateşkes karşıtı bakan istifa etti!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Laçin Martynov!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Laçin Martynov!
        TikTok, ABD'de resmen erişime kapatıldı
        TikTok, ABD'de resmen erişime kapatıldı
        Ay döngüsü ruh halimizi etkiliyor mu?
        Ay döngüsü ruh halimizi etkiliyor mu?
        Bu manzaradaki yanlışlığı bulabilir misiniz?
        Bu manzaradaki yanlışlığı bulabilir misiniz?
        "Süper kahramanları çağırın"
        "Süper kahramanları çağırın"
        "Yan rollerle iz bıraktım"
        "Yan rollerle iz bıraktım"

        Benzer Haberler

        Muğlaspor - Amasyaspor FK: 1-1
        Muğlaspor - Amasyaspor FK: 1-1
        Bodrum FK'da puan sevinci
        Bodrum FK'da puan sevinci
        Yat yarışlarında Marmaris MIYC Kış Trofesi'nin 1. ayağı başladı
        Yat yarışlarında Marmaris MIYC Kış Trofesi'nin 1. ayağı başladı
        Muğla'da 346 şişe gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi
        Muğla'da 346 şişe gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi
        Bodrum'da görüntü kirliliği oluşturan duvar yazıları temizleniyor
        Bodrum'da görüntü kirliliği oluşturan duvar yazıları temizleniyor
        Bodrum'a su sağlayan Mumcular ve Geyik barajlarında su seviyeleri yükseldi
        Bodrum'a su sağlayan Mumcular ve Geyik barajlarında su seviyeleri yükseldi