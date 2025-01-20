Muğla'da çocuklar antik kenti ziyaret etti
Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Uluslararası Gençlik Merkezi tarafından başlatılan "Çocuklar tarihin içinde öğreniyor" etkinliği kapsamında Stratonikeia Antik Kenti'ne gezi düzenlendi.
Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Uluslararası Gençlik Merkezi tarafından başlatılan "Çocuklar tarihin içinde öğreniyor" etkinliği kapsamında Stratonikeia Antik Kenti'ne gezi düzenlendi.
Etkinlikte öğrenciler, kazı başkanlığı ekibi rehberliğinde tarihi alanları ziyaret ederek, kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı. Görsel Sanatlar Öğretmeni koordinasyonunda desen atölyesi çalışması gerçekleştirildi.
Tarihi alanlarda tüm önemli yapıları gezen öğrenciler, Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi gönüllü gençleri ve merkez eğitmenleriyle tarihi yapıların desenlerini çizerek sanatsal çalışma yaptı.
MSKÜ Sınıf Öğretmenliği bölümü öğrencisi ve Gençlik Merkezi gönüllü Berkcan Çelik, çocuklarla tarihi alanları gezdikleri için mutlu olduklarını söyledi.
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