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        Muğla'da çocuklar antik kenti ziyaret etti

        Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Uluslararası Gençlik Merkezi tarafından başlatılan "Çocuklar tarihin içinde öğreniyor" etkinliği kapsamında Stratonikeia Antik Kenti'ne gezi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 12:15 Güncelleme: 20.01.2025 - 12:23
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        Muğla'da çocuklar antik kenti ziyaret etti
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        Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Uluslararası Gençlik Merkezi tarafından başlatılan "Çocuklar tarihin içinde öğreniyor" etkinliği kapsamında Stratonikeia Antik Kenti'ne gezi düzenlendi.

        Etkinlikte öğrenciler, kazı başkanlığı ekibi rehberliğinde tarihi alanları ziyaret ederek, kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı. Görsel Sanatlar Öğretmeni koordinasyonunda desen atölyesi çalışması gerçekleştirildi.

        Tarihi alanlarda tüm önemli yapıları gezen öğrenciler, Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi gönüllü gençleri ve merkez eğitmenleriyle tarihi yapıların desenlerini çizerek sanatsal çalışma yaptı.

        MSKÜ Sınıf Öğretmenliği bölümü öğrencisi ve Gençlik Merkezi gönüllü Berkcan Çelik, çocuklarla tarihi alanları gezdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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