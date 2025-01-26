Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:GreyBeton Bodrum
Hakemler: Ozan Ergün, Hüsnü Emre Çelimli, Hüseyin Aylak
Sipay Bodrum FK: Diogo Sousa, Ege Bilsel, Ajeti, Celustka, Cenk Şen, Taylan Antalyalı, Fredy, Mohammed, Okita, Seferi, Puscas
ikas Eyüpspor: Berke Özer, Claro, Robin Yalçın, Emre Akbaba, Halil Akbunar, Vezo, Emre Mor, Ampem, Melih Kabasakal, Tayfur Bingöl, Umut Meraş
Gol: Dk. 13 Tayfur Bingöl (ikas Eyüpspor)
Sarı kart: Dk. 40 Claro (ikas Eyüpspor)
MUĞLA
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