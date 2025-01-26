ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon:BodrumSpor
Hakemler: Burak Yılmaz, Nihat Çetin, Mustafa Candemir Tabak
Bodrum Basketbol: Jones 17, Selin Tekin 5, Zehra Sıla Tunçdemir, Ayşenaz Harma 2, Azra Erçelik 3, İdal Yavuz, Zümra Küçük 3, Gizem Tüzün 1, Hollingshed 25, Eslem Güler 6
İlkem Yapı Tarsusspor: Ecem Erk 2, Sheppard 30, Heal 15, Büşra Akgün, Nisa Yalçın 2, Banu Şimşek, Alleyne 19, Ceylin Beyaz Altunpa 3, Nuran Tutsak, Havva Güngör Peker, Hurt 12
1. Periyot: 12-20
Devre: 31-37
3. Periyot: 55-63
MUĞLA
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