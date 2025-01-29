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        TYF Yelken Ligi'nde ILCA Türkiye Şampiyonası, Bodrum'da başladı

        Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Yelken Ligi'nde ILCA sınıfı Türkiye Şampiyonası, Muğla'nın Bodrum ilçesinde başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 19:17 Güncelleme: 29.01.2025 - 19:17
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        TYF Yelken Ligi'nde ILCA Türkiye Şampiyonası, Bodrum'da başladı
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        Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Yelken Ligi'nde ILCA sınıfı Türkiye Şampiyonası, Muğla'nın Bodrum ilçesinde başladı.

        TYF Yelken Ligi 2. Ayak Yarışları adı altında yapılan şampiyonaya katılan sporcular, İçmeler mevkisi açıklarında kurulan parkurda yelken açtı.

        Organizasyonda, ILCA 4, ILCA 6 ve ILCA 7 kategorilerinde 155 sporcu mücadele ediyor.

        Milli takım seçme statüsündeki yarışlarda sporcular, en iyi dereceyi elde etmek için çaba harcıyor.

        Farklı hava koşullarında yelkencilerin rekabetine sahne olacak şampiyona, 2 Şubat'ta tamamlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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