Muğla'da kaçak kazı sırasında yakalanan 4 kişiye adli kontrol
Muğla'nın Milas ilçesinde kaçak kazı sırasında yakalanan 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Muğla'nın Milas ilçesinde kaçak kazı sırasında yakalanan 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bahçeburun Mahallesi Çamköy mevkisinde devriye görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4 kişi, kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla yakalandı.
Ekipler tarafından bölgede 46 kurşun obje, 2 kazma ile birer sikke, eski döneme ait çivi, dedektör, kürek ele geçirildi.
Gözaltına alınan Ü.D, H.D, A.K. ve İ.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.