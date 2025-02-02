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        Muğla'da 503 otel ve tesis denetlendi, eksiklikleri bulunan 95'i kapatıldı

        Muğla'da, güvenli ve sürdürülebilir turizm için yapılan çalışmalar kapsamında 503 otel ve tesisin denetimi yapıldı, bunlardan 95'i eksiklikleri tamamlanıncaya kadar kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 11:29 Güncelleme: 02.02.2025 - 11:41
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        Muğla'da 503 otel ve tesis denetlendi, eksiklikleri bulunan 95'i kapatıldı
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        Muğla'da, güvenli ve sürdürülebilir turizm için yapılan çalışmalar kapsamında 503 otel ve tesisin denetimi yapıldı, bunlardan 95'i eksiklikleri tamamlanıncaya kadar kapatıldı.

        Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde 503 otel ve tesisin yerinde incelenerek, 95'inin eksiklikleri giderilinceye kadar kapatıldığı, 392'sinin de işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

        Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki 11 yurt, 8 gençlik merkezi ve 17 spor tesisi olmak üzere toplam 36 tesis ve 70 yapının denetiminin tamamlandığı ifade edilen açıklamada, Valilik koordinasyonunda, tüm kurum ve kuruluşların işbirliğinde güvenli ve sürdürülebilir turizm için denetimlerin devam edeceği vurgulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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