TYF Yelken Ligi'nde ILCA Türkiye Şampiyonası tamamlandı

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Yelken Ligi'nde ILCA sınıfı Türkiye Şampiyonası, Muğla'nın Bodrum ilçesinde tamamlandı.

TYF Yelken Ligi 2. Ayak Yarışları adı altında yapılan şampiyonaya katılan sporcular, İçmeler mevkisi açıklarında kurulan parkurda mücadele etti. Organizasyonda, ILCA 4, ILCA 6 ve ILCA 7 kategorilerinde 155 sporcu yelken açtı.

Milli takım seçme statüsündeki yarışların tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle genel sıralama ve farklı kategorirlerde dereceye girenlere kupaları verildi.

Şampiyonada ILCA 4 genel sıralamada Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken sporcusu Sadrihan Suer birinci, Fenerbahçe Doğuş Yelken'den Asrın Hepbayraktar ikinci, Arkas Çeşme Yelken Kulübünden Mert Çakmak da üçüncü oldu.

ILCA 6'da ise Galatasaray'dan Ecem Güzel birinciliği, Tekirdağ Yelken Kulübünden Kutsal Güneş Kurnaz ikinciliği, Galatasaray sporcusu Ali Poyraz Özdemir de üçüncülüğü elde etti.

Galatasaray'dan Umut Eyriparmak'ın ilk sırada yer aldığı ILCA 7 genel sıralamada, Yalıkavak Yelken Kulübünden Fevzi Kurt ikinci, Fenerbahçe Doğuş'tan Eros Gümüş ise üçüncü oldu.