Muğla'da yapay zekayla hazırlanan "Stratonikeia Gladyatörleri" belgeselinin gösterimi yapıldı

Muğla'da, yapay zekayla hazırlanan "Stratonikeia Gladyatörleri" belgeselinin özel gösterimi gerçekleştirildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde Büyükşehir Belediyesi ve çeşitli kurumların desteğiyle hayata geçirilen proje, "Gladyatörler kenti" olarak bilinen ve dünyanın en büyük mermer kentleri arasında gösterilen Stratonikeia Antik Kenti'nin yapay zeka ile hazırlanan ilk belgeseli olma özelliğini taşıyor.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, programın açılışında, projenin, Hollywood'daki gladyatör temalı güzel filmler gibi çok kıymetli bir eser olduğunu söyledi.

Projenin hem tanıtım için hem de bölgede ekonomik değer yaratması açısından çok kıymetli olduğunu belirten Aras, "Muğla'mızda toplam 110 antik kent var. Her birinin ayrı hikayesi var. Hepsi de antik çağın en yüksek dönemlerinde gerçekten de bölgeye damga vurmuş kentler." dedi.

Stratonikeia ve Lagina Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt de antik kentte yürüttükleri çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında gerçekleştirdiklerini anlattı.

Sadece 2024 yılında 762 eser bulduklarını ve bunları Muğla Müzesi'ne teslim ettiklerini ifade eden Söğüt, bunların 592'sinin antik dönem, 170'inin ise Türk dönemiyle ilgili olduğunu aktardı.

- "Bütüncül korumayı kapsayan bir 'Stratonikeia Modeli' oluştu"

Kentin genelinde bir bütün halinde tüm yapıların farklı alanlarda korunduğu çalışmaların, ulusal ve uluslararası alanda yoğun bir ilgi uyandırmaya başladığını dile getiren Söğüt, şunları kaydetti:

"Böylece bütüncül korumayı kapsayan bir 'Stratonikeia Modeli' oluştu ve devam ediyor. Bu bir bütün halinde tarihi ve kültürel değerlerimizin gelecek nesillere aktarılması açısından da çok önemli. Çünkü Stratonikeia'ya gelen insanlar, güzelliğiyle meşhur olan Stratonike'nin, Monim'in ve Zahide hanımın yürüdüğü yollarda yürüyebiliyor, Krysos, Droseros, Amaraios, Eumelos, Akhilleus ve Vitallis gibi gladyatörlerin selamladığı kapılardan geçebiliyor ve köy meydanlarında tarihi çınarların gölgesinde oturabiliyor. Mehmet Eskişar'ın dükkanından alışveriş yapabiliyor ve Şaban Ağa'nın camisinde Evliya Çelebi'nin anlattıklarını görebiliyor. Bunlar inanılmaz bir tarihi zenginlik."