Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da limanda fok görüntülendi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde limanda avlanan bir fok, vatandaşların ilgisini çekti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 17:21 Güncelleme: 25.12.2025 - 17:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da limanda fok görüntülendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde limanda avlanan bir fok, vatandaşların ilgisini çekti.

        Bodrum Marina’da bulunan vatandaşlar, bir fokun teknelerin bağlı olduğu iskelelerin altında yüzdüğünü fark etti. Ahşap iskelelerin arasında dolaşan ve zaman zaman dalarak avlanan yetişkin fok, çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

        Bir süre liman içerisinde avlanan fok, daha sonra gözden kayboldu. Fokun iskele altında yüzdüğü ve avlandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Öztel açıkladı... İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Öztel açıkladı... İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
        Türkiye'nin İngilizce yeterliliği geriliyor! Neden konuşamıyoruz?
        Türkiye'nin İngilizce yeterliliği geriliyor! Neden konuşamıyoruz?
        Beşiktaş'ta tüm gözler transferde! İşte son durum
        Beşiktaş'ta tüm gözler transferde! İşte son durum
        Önünde giden motosiklete çarptı! Nişanlı çift öldü!
        Önünde giden motosiklete çarptı! Nişanlı çift öldü!
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar
        Ölüme yol açan koltukla ilgili rüzgar savunması!
        Ölüme yol açan koltukla ilgili rüzgar savunması!
        Merkez bankaları 'belirsizlik' yılını geride bıraktı
        Merkez bankaları 'belirsizlik' yılını geride bıraktı
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Çankırı'da kayıtlara geçti! Adı: Osmanlı
        Çankırı'da kayıtlara geçti! Adı: Osmanlı
        Site inşaatı kazısında çıktı... Mezar ve insan kemikleri!
        Site inşaatı kazısında çıktı... Mezar ve insan kemikleri!
        Anne 3 aylık bebeğini 4. kattan bıraktı!
        Anne 3 aylık bebeğini 4. kattan bıraktı!
        Futbolda FETÖ operasyonu: 4 isim ifade verecek
        Futbolda FETÖ operasyonu: 4 isim ifade verecek
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Mutluluklarını haykırdılar
        Mutluluklarını haykırdılar
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        TSS'de primler ulaşılabilir
        TSS'de primler ulaşılabilir

        Benzer Haberler

        Fethiye'de "Yastıklı" infazın iddianamesi hazır
        Fethiye'de "Yastıklı" infazın iddianamesi hazır
        Kamyonet kasasında 4 bin 737 litre sahte içki ele geçirildi
        Kamyonet kasasında 4 bin 737 litre sahte içki ele geçirildi
        Marmaris turizminde yeni dönem başladı Marmaris'te turizm dönemini 12 aya y...
        Marmaris turizminde yeni dönem başladı Marmaris'te turizm dönemini 12 aya y...
        YÖK 2025 raporu açıklandı: MSKÜ 4 alanda öne çıktı
        YÖK 2025 raporu açıklandı: MSKÜ 4 alanda öne çıktı
        Muğla'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
        Muğla'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
        MUSKİ'de soğuk havalar için su sayaçları uyarısı
        MUSKİ'de soğuk havalar için su sayaçları uyarısı