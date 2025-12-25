Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

        Muğla'da düzenlenen operasyonda 4 bin 737 litre sahte şarap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 16:02 Güncelleme: 25.12.2025 - 16:02
        Muğla'da düzenlenen operasyonda 4 bin 737 litre sahte şarap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi bazı alkollü işletme ve otellerde sahte içki satışı yapılacağına yönelik istihbari bilgi sonucu çalışma başlattı.

        Operasyon düzenleyen ekipler, kent girişindeki kontrol noktasında kapalı kasa kamyoneti durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, 4 bin 737 litre sahte şarap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan A.D. hakkında yasal işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

