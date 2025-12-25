Muğla'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

Araçta yapılan aramada, 4 bin 737 litre sahte şarap ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi bazı alkollü işletme ve otellerde sahte içki satışı yapılacağına yönelik istihbari bilgi sonucu çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.