Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum FK, Sarıyer maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Sipay Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında 27 Aralık Cumartesi günü 13.30'da deplasmanda SMS Grup Sarıyer ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 15:43 Güncelleme: 25.12.2025 - 15:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum FK, Sarıyer maçının hazırlıklarını sürdürdü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sipay Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında 27 Aralık Cumartesi günü 13.30'da deplasmanda SMS Grup Sarıyer ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Yeşil-beyazlı ekip, İçmeler İsmail Altındağ Tesisleri'nde teknik direktör Burhan Eşer yönetimindeki antrenmana ısınma ve esneme hareketleriyle başladı.

        Pas ve top kapma çalışması ile devam eden antrenman, taktik uygulamalarla tamamlandı.

        Teknik direktör Burhan Eşer, gazetecilere, iç sahada coşkulu bir takıma karşı oynayacaklarını söyledi.

        Sarıyer'in iyi takım olduğunu belirten Eşer, "Uzun süredir deplasmanda kazanamıyoruz. İnşallah onu bu hafta kapatacağız. Amedspor maçında istemediğimiz bazı sakatlıklar ve eksiklikler oldu. Ofansif anlamda hamle gücümüz çok az. Yönetimimizle konuşacağız devre arasında transfer arayışlarımız olacak." diye konuştu.

        Sipay Bodrum FK'lı oyuncu Furkan Apaydın da şans geldikçe elinden gelenin en iyisini vermeye çalıştığını aktardı.

        Tek isteğinin şampiyonluk olduğunu vurgulayan Apaydın, çok sayıda maç oynayacaklarını ve kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Öztel açıkladı... İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Öztel açıkladı... İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar
        Merkez bankaları 'belirsizlik' yılını geride bıraktı
        Merkez bankaları 'belirsizlik' yılını geride bıraktı
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Site inşaatı kazısında çıktı... Mezar ve insan kemikleri!
        Site inşaatı kazısında çıktı... Mezar ve insan kemikleri!
        Anne 3 aylık bebeğini 4. kattan bıraktı!
        Anne 3 aylık bebeğini 4. kattan bıraktı!
        Futbolda FETÖ operasyonu: 4 isim ifade verecek
        Futbolda FETÖ operasyonu: 4 isim ifade verecek
        40 kişi hayatını kaybetti... 15 yıl hapis ve serbest!
        40 kişi hayatını kaybetti... 15 yıl hapis ve serbest!
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Mutluluklarını haykırdılar
        Mutluluklarını haykırdılar
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Trabzonspor'dan Ahmed Kutucu'ya kanca!
        Trabzonspor'dan Ahmed Kutucu'ya kanca!
        Dursun Özbek'ten transfer mesajı!
        Dursun Özbek'ten transfer mesajı!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Tavuk büyüsü yaptılar
        Tavuk büyüsü yaptılar
        TSS'de primler ulaşılabilir
        TSS'de primler ulaşılabilir

        Benzer Haberler

        Muğla'da 4 ton 737 litre sahte alkol ele geçirildi
        Muğla'da 4 ton 737 litre sahte alkol ele geçirildi
        Muğla'da bir kişinin evinde öldürülmesiyle ilgili 6 sanık hakkında müebbet...
        Muğla'da bir kişinin evinde öldürülmesiyle ilgili 6 sanık hakkında müebbet...
        Muğla Büyükşehir'den mezarlıklarda düzenleme
        Muğla Büyükşehir'den mezarlıklarda düzenleme
        Köyceğiz'de kadınlara yönelik Regaib Kandili programı düzenlendi
        Köyceğiz'de kadınlara yönelik Regaib Kandili programı düzenlendi
        Muğla Büyükşehir Belediyesi gönüllü itfaiyeciler yetiştiriyor
        Muğla Büyükşehir Belediyesi gönüllü itfaiyeciler yetiştiriyor
        MUSKİ'den Ortaca'ya yeni içme suyu deposu
        MUSKİ'den Ortaca'ya yeni içme suyu deposu