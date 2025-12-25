Bodrum FK, Sarıyer maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sipay Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında 27 Aralık Cumartesi günü 13.30'da deplasmanda SMS Grup Sarıyer ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Yeşil-beyazlı ekip, İçmeler İsmail Altındağ Tesisleri'nde teknik direktör Burhan Eşer yönetimindeki antrenmana ısınma ve esneme hareketleriyle başladı.

Pas ve top kapma çalışması ile devam eden antrenman, taktik uygulamalarla tamamlandı.

Teknik direktör Burhan Eşer, gazetecilere, iç sahada coşkulu bir takıma karşı oynayacaklarını söyledi.

Sarıyer'in iyi takım olduğunu belirten Eşer, "Uzun süredir deplasmanda kazanamıyoruz. İnşallah onu bu hafta kapatacağız. Amedspor maçında istemediğimiz bazı sakatlıklar ve eksiklikler oldu. Ofansif anlamda hamle gücümüz çok az. Yönetimimizle konuşacağız devre arasında transfer arayışlarımız olacak." diye konuştu.

Sipay Bodrum FK'lı oyuncu Furkan Apaydın da şans geldikçe elinden gelenin en iyisini vermeye çalıştığını aktardı.

Tek isteğinin şampiyonluk olduğunu vurgulayan Apaydın, çok sayıda maç oynayacaklarını ve kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.