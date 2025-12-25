Muğla'da bir kişinin evinde öldürülmesiyle ilgili 6 sanık hakkında müebbet hapis istemi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kişinin evinde silahla öldürülmesiyle ilgili 3'ü tutuklu 6 sanık hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca, İbrahim Solak'ın (23) evinde silahla öldürülmesine ilişkin tutuklu sanıklar Sefer K, Rabia G, Murat K. ile tutuksuz yargılanan Yağmur A, Hüseyin K. ile Emine T. hakkında "kasten öldürme" suçundan hazırlanan iddianame, Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanık Sefer K. iddianamede yer alan ifadesinde, Yağmur A'nın eski kız arkadaşı olduğunu, maktulün Yağmur'u evinde zorla tuttuğunu iddia etti.

Maktulün, Yağmur A'nın parasına el koyduğunu ileri süren Sefer K, "Yağmur'un kaçması için plan yaptık. Ortaca'dan Rabia'yı aldık ve Fethiye'ye geldik. Rabia balkondan eve tırmandı ve bize kapıyı açtı. Murat ile içeriye girdik. Yağmur ile maktulün yattığı odaya girdik ve ışığı açtık. Yağmur elimdeki tüfeğe doğru hamle yapınca dengemi kaybettim ve tüfek maktule doğru ateş aldı. Oraya maktulü öldürme amacıyla gitmemiştim." iddiasında bulundu.

Yağmur A. ise ifadesinde olay gecesi Sefer K'nin odada bağırdığını, kendisinin hamlesine rağmen sanığın, İbrahim Solak'ın kafasına doğru ateş açtığını öne sürdü. Muğla Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğünün otopsi raporunun yer aldığı iddianame, sanık Yağmur A'nın internette "Eldeki barut izi nasıl geçer" şeklinde arama yaptığının tespit edildiği belirtildi. İddianamede, Yağmur A'nın kendisine ait olduğunu belirttiği yastıkta barut izli bir delik bulunduğu ve Ankara Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğünün raporunda maktulün bitişik atışla öldürüldüğünün belirlendiği aktarıldı. Maktulün kafasından çıkarılan plastik tapanın etrafında elyaf bulunduğuna işaret edilen iddianamede, daha az ses çıkması için maktulün kafasına yastık dayanarak atışın gerçekleştirildiğinin değerlendirildiği bildirildi. Sefer K'nin tek başına bir eliyle yastığı bastırıp bir eliyle tüfeği ateşlemesinin fiziksel açıdan mümkün olmadığı vurgulanan iddianamede, maktule en yakın kişi Yağmur A'nın maktulün başına yastık bastırdığı, Sefer K'nin ise tüfeği ateşlediğinin değerlendirildiği belirtildi.