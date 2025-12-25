Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da bir kişinin evinde öldürülmesiyle ilgili 6 sanık hakkında müebbet hapis istemi

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kişinin evinde silahla öldürülmesiyle ilgili 3'ü tutuklu 6 sanık hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 15:08 Güncelleme: 25.12.2025 - 15:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da bir kişinin evinde öldürülmesiyle ilgili 6 sanık hakkında müebbet hapis istemi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kişinin evinde silahla öldürülmesiyle ilgili 3'ü tutuklu 6 sanık hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca, İbrahim Solak'ın (23) evinde silahla öldürülmesine ilişkin tutuklu sanıklar Sefer K, Rabia G, Murat K. ile tutuksuz yargılanan Yağmur A, Hüseyin K. ile Emine T. hakkında "kasten öldürme" suçundan hazırlanan iddianame, Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        Sanık Sefer K. iddianamede yer alan ifadesinde, Yağmur A'nın eski kız arkadaşı olduğunu, maktulün Yağmur'u evinde zorla tuttuğunu iddia etti.

        Maktulün, Yağmur A'nın parasına el koyduğunu ileri süren Sefer K, "Yağmur'un kaçması için plan yaptık. Ortaca'dan Rabia'yı aldık ve Fethiye'ye geldik. Rabia balkondan eve tırmandı ve bize kapıyı açtı. Murat ile içeriye girdik. Yağmur ile maktulün yattığı odaya girdik ve ışığı açtık. Yağmur elimdeki tüfeğe doğru hamle yapınca dengemi kaybettim ve tüfek maktule doğru ateş aldı. Oraya maktulü öldürme amacıyla gitmemiştim." iddiasında bulundu.

        Yağmur A. ise ifadesinde olay gecesi Sefer K'nin odada bağırdığını, kendisinin hamlesine rağmen sanığın, İbrahim Solak'ın kafasına doğru ateş açtığını öne sürdü.

        Muğla Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğünün otopsi raporunun yer aldığı iddianame, sanık Yağmur A'nın internette "Eldeki barut izi nasıl geçer" şeklinde arama yaptığının tespit edildiği belirtildi.

        İddianamede, Yağmur A'nın kendisine ait olduğunu belirttiği yastıkta barut izli bir delik bulunduğu ve Ankara Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğünün raporunda maktulün bitişik atışla öldürüldüğünün belirlendiği aktarıldı.

        Maktulün kafasından çıkarılan plastik tapanın etrafında elyaf bulunduğuna işaret edilen iddianamede, daha az ses çıkması için maktulün kafasına yastık dayanarak atışın gerçekleştirildiğinin değerlendirildiği bildirildi.

        Sefer K'nin tek başına bir eliyle yastığı bastırıp bir eliyle tüfeği ateşlemesinin fiziksel açıdan mümkün olmadığı vurgulanan iddianamede, maktule en yakın kişi Yağmur A'nın maktulün başına yastık bastırdığı, Sefer K'nin ise tüfeği ateşlediğinin değerlendirildiği belirtildi.

        İddianamede, tutuklu sanıklar Sefer K, Rabia G, Murat K. ile tutuksuz yargılanan Yağmur A, Hüseyin K. ile Emine T'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

        - Olay

        İbrahim Solak'ın Esenköy Mahallesi'ndeki evinde 18 Mayıs'ta hareketsiz yattığını görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilmiş, başına mermi isabet eden Solak'ın yaşamını yitirdiği belirlenmişti.

        Çevredeki güvenlik kameralarından kimlikleri tespit edilerek Manisa'da yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanmış, olayla ilgileri olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Site inşaatı kazısında çıktı... Mezar ve insan kemikleri!
        Site inşaatı kazısında çıktı... Mezar ve insan kemikleri!
        Anne 3 aylık bebeğini 4. kattan bıraktı!
        Anne 3 aylık bebeğini 4. kattan bıraktı!
        Futbolda FETÖ operasyonu: 4 isim ifade verecek
        Futbolda FETÖ operasyonu: 4 isim ifade verecek
        ABD tarihinin en büyük ikinci ikramiyesi sahibini buldu
        ABD tarihinin en büyük ikinci ikramiyesi sahibini buldu
        40 kişi hayatını kaybetti... 15 yıl hapis ve serbest!
        40 kişi hayatını kaybetti... 15 yıl hapis ve serbest!
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Mutluluklarını haykırdılar
        Mutluluklarını haykırdılar
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Trabzonspor'dan Ahmed Kutucu'ya kanca!
        Trabzonspor'dan Ahmed Kutucu'ya kanca!
        Dursun Özbek'ten transfer mesajı!
        Dursun Özbek'ten transfer mesajı!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Ukrayna'dan kritik Donbass önerisi
        Ukrayna'dan kritik Donbass önerisi
        Tavuk büyüsü yaptılar
        Tavuk büyüsü yaptılar
        TSS'de primler ulaşılabilir
        TSS'de primler ulaşılabilir

        Benzer Haberler

        Muğla Büyükşehir'den mezarlıklarda düzenleme
        Muğla Büyükşehir'den mezarlıklarda düzenleme
        Köyceğiz'de kadınlara yönelik Regaib Kandili programı düzenlendi
        Köyceğiz'de kadınlara yönelik Regaib Kandili programı düzenlendi
        Muğla Büyükşehir Belediyesi gönüllü itfaiyeciler yetiştiriyor
        Muğla Büyükşehir Belediyesi gönüllü itfaiyeciler yetiştiriyor
        MUSKİ'den Ortaca'ya yeni içme suyu deposu
        MUSKİ'den Ortaca'ya yeni içme suyu deposu
        Bodrum'da sağanak; evin istinat duvarı çöktü, yollar göle döndü (2)
        Bodrum'da sağanak; evin istinat duvarı çöktü, yollar göle döndü (2)
        Bodrum'da sel sonrası yaralar sarılıyor
        Bodrum'da sel sonrası yaralar sarılıyor