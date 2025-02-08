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        Yat yarışlarında Marmaris MIYC Kış Trofesi'nin 2. ayağı başladı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde 16. kez düzenlenen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 2. ayak mücadelesi başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 18:15 Güncelleme: 08.02.2025 - 18:15
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        Yat yarışlarında Marmaris MIYC Kış Trofesi'nin 2. ayağı başladı
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde 16. kez düzenlenen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 2. ayak mücadelesi başladı.

        Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünün (MIYC) düzenlediği Kış Trofesi'nin 2. ayak yarışlarına, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Almanya, Belarus, Fransa, Rusya, Kazakistan ve İngiltere'den 28 yelkenli yat ile 250 sporcu katıldı.

        Yelkenciler, başhakem Ezgi Kalaycı'nın kulüp bahçesinde verdiği brifing ile hazırlıklarını tamamladı. Bağlı bulundukları Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, ilk yarışa başlamadan önce uzun bir süre antrenman turları attı.

        Yaklaşık 6 saat süren bekleyişin ardından Kalaycı'nın rüzgarın yönü ve şiddetine göre uygun parkur belirlemesinin ardından koy içinden start alan yatlar rakiplerini geçerek finişe gelmeye çalıştı.

        İlk günde koy içinde rüzgar yetersizliği nedeniyle tek yarış yapılırken balonlarını açan yatlar renkli görüntüler oluşturdu.

        Altı ayaktan oluşan trofenin ikinci ayağı, yarın koy içi ve dışında gerçekleştirilecek yarışla tamamlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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