Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 250 lira ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

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