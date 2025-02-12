Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında da "uyuşturucu kullanma ve bulundurma" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

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