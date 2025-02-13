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        Muğla'da 508 otel ve tesis denetlendi

        Muğla Valisi İdris Akbıyık, il genelinde 508 otel ve tesisin yerinde incelendiğini, 98'inin eksiklikleri giderilinceye kadar kapatıldığını, 154'ünün de kapatma işlemlerinin devam ettiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 13:29 Güncelleme: 13.02.2025 - 13:29
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        Muğla'da 508 otel ve tesis denetlendi
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        Muğla Valisi İdris Akbıyık, il genelinde 508 otel ve tesisin yerinde incelendiğini, 98'inin eksiklikleri giderilinceye kadar kapatıldığını, 154'ünün de kapatma işlemlerinin devam ettiğini bildirdi.

        Valilik 75. Yıl Salonu'nda konuşan Akbıyık, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan, 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

        Muğla'da bulunan tesislerde Valilik koordinesinde il ve ilçelerde kurdukları komisyonlarla denetim gerçekleştirdiklerini belirten Akbıyık, "İl ve ilçe denetim komisyonları oluşturduk. Bugüne kadar 508 otel ve tesisi denetledik. Bunlardan 98'i işlemlerini tamamlayana kadar kapatıldı. 154 otel ve tesisin de kapatma işlemleri devam ediyor, ilgili belediyelere bildirildi." dedi.

        Muğla Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki tüm tesislerin de denetlendiğini ifade eden Akbıyık, tespit edilen eksikliklerin giderildiğini, konuyu hassasiyetle takip ettiklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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