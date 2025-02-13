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        GÜNCELLEME - Marmaris'te yangın çıkan motoryat kullanılamaz hale geldi

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde 15 metrelik motoryatta çıkan yangın, itfaiye ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 15:43 Güncelleme: 13.02.2025 - 15:43
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        GÜNCELLEME - Marmaris'te yangın çıkan motoryat kullanılamaz hale geldi
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde 15 metrelik motoryatta çıkan yangın, itfaiye ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Adaköy Mahallesi Yalancıboğaz mevkisinde iskeleye bağlı "Nefes" adlı 15 metrelik motoryatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

        Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin, karadan ve denizden müdahale ettiği yangın söndürüldü.

        Yangın nedeniyle motoryat kullanılamaz hale geldi.

        Uzun süredir demirli olan yatta, yangın sırasında kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

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