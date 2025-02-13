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        Muğla'da 13 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 13 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 19:46 Güncelleme: 13.02.2025 - 19:49
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        Muğla'da 13 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 13 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Taşlıca Mahallesi'nde karadan ulaşımın olmadığı bölgede bir grup düzensiz göçmen olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine, bölgeye ekipler yönlendirildi.

        Ekipler, 3'ü çocuk 13 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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