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        Muğla'da kuyuya düşen keçiyi itfaiye kurtardı

        Muğla'nın Datça ilçesinde su kuyusuna düşen keçi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 22:28 Güncelleme: 13.02.2025 - 22:35
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        Muğla'da kuyuya düşen keçiyi itfaiye kurtardı
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        Muğla'nın Datça ilçesinde su kuyusuna düşen keçi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Kızlan Mahallesi'nde su kuyusuna keçi düştüğü ihbarını alan Büyükşehir Belediyesi Datça İtfaiye Grup Amirliği ekipleri bölgeye hareket etti.

        İtfaiye eri, 10 metrelik su kuyusuna halatla indi.

        Kuyudan kurtarılan keçi, sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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