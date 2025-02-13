Muğla'da kuyuya düşen keçiyi itfaiye kurtardı
Muğla'nın Datça ilçesinde su kuyusuna düşen keçi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Muğla'nın Datça ilçesinde su kuyusuna düşen keçi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Kızlan Mahallesi'nde su kuyusuna keçi düştüğü ihbarını alan Büyükşehir Belediyesi Datça İtfaiye Grup Amirliği ekipleri bölgeye hareket etti.
İtfaiye eri, 10 metrelik su kuyusuna halatla indi.
Kuyudan kurtarılan keçi, sahibine teslim edildi.
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