Muğla'da Radyasyon Onkoloji Bölümü hasta kabulüne başladı

–Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Radyasyon Onkoloji Bölümü hasta kabulüne başladığı bildirildi.

Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden yapılan yazılı açıklamada, Radyasyon Onkoloji Bölümü’nün son teknoloji cihaz altyapısı ve deneyimli kadrosu ile bölgede Radyoterapi endikasyonu koyulan hastaların tedavisi için hasta kabulüne başladığı belirtildi.

Merkezde 2 radyasyon onkolojisi uzmanı, 3 medikal fizik uzmanı, 4 radyoterapi teknikeri ile 1 hemşirenin, profesyonel ve güncel yaklaşımlarla hastaların tedavisi için görev aldığının aktarıldığı açıklamada, "Merkezimiz bünyesinde kurulan Elekta VersaHD Lineer Hızlandırıcı (Linak) cihazı ve GE Discovery RT Bilgisayarlı Tomografi cihazı, 3 Boyutlu Konformal, IMRT, VMAT, SRS, SBRT gibi günümüz teknolojisinin sağladığı son tekniklerin ve tedavi yöntemlerinin dünya standardında uygulanmasına imkan sağlamaktadır. Merkezimiz, tedavi süreçlerinin bilgisayar ortamında planlanması ve simüle edilmesi aşamalarında RaySearch ve Monaco yazılımları ile desteklenmektedir. Bu yazılımsal desteklemeler hastalarımızın uzun süre beklemeden hızlı bir şekilde tedavi sürecine geçmeleri ve Adaptif Radyoterapi gibi ileri tedavi yöntemlerinin uygulanması için klinisyenlerimizin elini güçlendirmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, merkezin, ülkede sayılı merkezde bulunan C-RAD Yüzey Takip Sistemi (SGRT) ile donatıldığına dikkati çekildi.

Hastaları tedavi süresince izleyen ve hasta hareketliliği gibi tedavi etkinliğini aksatacak durumlarda tedaviyi otomatik olarak durduran sistem sayesinde tedavi süreçlerinin çok daha güvenli hale geldiğine vurgu yapılan açıklamada, “Bunun yanında sistemimiz özellikle akciğer ve meme kanseri hastalarımızın tedavisinde büyük önem taşıyan 4D ve DIBH gibi ileri tedavi tekniklerinin merkezimizde uygulanmasına imkan sağlamaktadır." denildi.

- “Ege bölgesinin en modern tesisi”

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Turhan Togan, bölümün Muğla’ya ve bölgeye hayırlı olmasını dileyerek, “Ege bölgesinin en modern tesisiyle hastalarımıza hizmet vermenin gururunu yaşıyoruz.” dedi.