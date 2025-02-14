Muğla Valisi Akbıyık, Datça Badem Çiçeği Festivali'ne katıldı

Festival, pazar gününe kadar devam edecek.

Vali Akbıyık'a, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Datça Kaymakamı Murat Atıcı, Belediye Başkanı Aytaç Kurt, AK Parti İl Başkanı Haluk Laçin de eşlik etti.

Datça'nın zeytin ve bademinin önemli olduğunu belirten Akbıyık, "Datça, tarihi, kültürü, denizi, doğası ile Muğla'nın çok özel bir yeri. Festivalir düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Stantlarda satıcılarla sohbet eden Akbıyık, festival korteji ile Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinliklere katıldı.

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