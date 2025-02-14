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        Muğla Valisi Akbıyık, Datça Badem Çiçeği Festivali'ne katıldı

        Muğla Valisi İdris Akbıyık, Datça ilçesinde düzenlenen 6. Badem Çiçeği Festivali'nin ikinci günü etkinliklerine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 17:07 Güncelleme: 14.02.2025 - 17:19
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        Muğla Valisi Akbıyık, Datça Badem Çiçeği Festivali'ne katıldı
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        Muğla Valisi İdris Akbıyık, Datça ilçesinde düzenlenen 6. Badem Çiçeği Festivali'nin ikinci günü etkinliklerine katıldı.

        Vali Akbıyık, festival kapsamında Reşadiye Mahallesi'nde açılan stantları gezdi, dibekte buğday dövdü.

        Stantlarda satıcılarla sohbet eden Akbıyık, festival korteji ile Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinliklere katıldı.

        Datça'nın zeytin ve bademinin önemli olduğunu belirten Akbıyık, "Datça, tarihi, kültürü, denizi, doğası ile Muğla'nın çok özel bir yeri. Festivalir düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

        Vali Akbıyık'a, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Datça Kaymakamı Murat Atıcı, Belediye Başkanı Aytaç Kurt, AK Parti İl Başkanı Haluk Laçin de eşlik etti.

        Festival, pazar gününe kadar devam edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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