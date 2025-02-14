Muğla'daki cinayetle ilgili davada 4 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir kişinin öldürülmesiyle ilgili 3'ü tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Emine K. ile tutuksuz sanık Durkadın K, müştekiler ile taraf avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanıklar Burhanettin Ö. ile Mert A. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

Tutuklu sanık Emine K, duruşmada, eski eşi Şaban A. ile 2010'da resmi olarak boşanmalarına rağmen uzun süre aynı evde yaşamaya devam ettiklerini söyledi.

Sanık Burhanettin Ö. ile de uzun süredir ilişkisi olduğunu belirten Emine K, Burhanettin Ö'nün, eski eşini kafasına beyzbol sopasıyla vurarak öldürdüğünü iddia etti.

Oğlu Mert A. ve annesi Durkadın K'nin cinayetle bağlantısının olmadığını savunan Emine K, Burhanettin Ö'nün tehditleriyle cesedi taşıdıklarını ve olayın ardından korktukları için kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunmadıklarını öne sürdü.

Sanık Mert A. ise üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini, babasını öldürmediğini söyledi.

Olay sırasında kendisinin üst kattaki odasında olduğunu iddia eden Mert A, "Olayı öğrendikten sonra emniyete gitmeyi düşündüm ama Burhanettin'in aileme zarar vereceği fikriyle ihbarda bulunmadım. Cezaevi mahkum kabul bölümünde Burhanettin bana 'Cinayeti sen üstlen. Sen dışarıda bize bakamazsın.' dedi. Ben kabul etmeyince 'Tamam o zaman hepimiz yatarız. Annen itiraf etmeseydi hiçbir şey olmayacaktı' dedi." ifadesini kullandı.

Mert A, cinayetin nasıl olduğunu olaydan 3 gün sonra annesinin anlatmasıyla öğrendiğini, cesedi de kendi iradesi dışında taşıdığını ileri sürdü.

Tutuksuz sanık Durkadın K. de Şaban A'yı Burhanettin Ö'nün öldürdüğünü gözleriyle gördüğünü iddia etti.

Durkadın K, olay anında korkudan titrediğini, Burhanettin Ö. kendisini ve torunlarını ölümle tehdit ettiği için ihbarda bulunmadığını savundu.