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        Bodrum açıklarında 19 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında aralarında çocukların da bulunduğu 19 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 22:44 Güncelleme: 15.02.2025 - 22:51
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        Bodrum açıklarında 19 düzensiz göçmen yakalandı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında aralarında çocukların da bulunduğu 19 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen fiber karinalı lastik bot durduruldu.

        Ekipler, lastik bottaki 5'i çocuk 19 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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