Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Datça'da denizde hortum oluştu

        Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında denizde hortum meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 17:33 Güncelleme: 18.02.2025 - 17:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Datça'da denizde hortum oluştu
        ABONE OL

        Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında denizde hortum meydana geldi.

        Kentte etkili olan yağış sonrası İskele Mahallesi'ndeki Datça Yat Limanı Topan Ada açıklarında hortum oluştu.

        Herhangi zarara neden olmadan etkisini kaybeden hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'da
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'da
        TÜSİAD'dan yazılı açıklama
        TÜSİAD'dan yazılı açıklama
        Turuncu İstanbul! AKOM'dan flaş uyarılar!
        Turuncu İstanbul! AKOM'dan flaş uyarılar!
        Santorini'de tehlikenin kanıtları: Volkan bombaları!
        Santorini'de tehlikenin kanıtları: Volkan bombaları!
        ABD ve Rusya arasında tarihi görüşme
        ABD ve Rusya arasında tarihi görüşme
        İstanbul'da sahil şeridinde kaçak yapı denetimi!
        İstanbul'da sahil şeridinde kaçak yapı denetimi!
        Vurulan akademisyenden haber var! Öğrenci 2 silahla gelmiş!
        Vurulan akademisyenden haber var! Öğrenci 2 silahla gelmiş!
        "Arsa maliyeti düşürülecek"
        "Arsa maliyeti düşürülecek"
        Arkadaşlarını dövüp camdan attılar! Uyuşturucu vahşeti!
        Arkadaşlarını dövüp camdan attılar! Uyuşturucu vahşeti!
        Dursun Özbek: TFF'nin daveti samimiyetsiz!
        Dursun Özbek: TFF'nin daveti samimiyetsiz!
        Sosyal medya fenomeni Gizem kazada öldü!
        Sosyal medya fenomeni Gizem kazada öldü!
        Osimhen kırmızı kart görmeli miydi?
        Osimhen kırmızı kart görmeli miydi?
        Bu bölgeler için kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı
        Solskjaer'le hayata döndüler!
        Solskjaer'le hayata döndüler!
        Yangın battaniyesiyle söndürüldü
        Yangın battaniyesiyle söndürüldü
        En-Nesyri adım adım rekora!
        En-Nesyri adım adım rekora!
        Yasa dışı bahis ağına darbe!
        Yasa dışı bahis ağına darbe!
        Turabi'yi dinleyen ABD'linin hali
        Turabi'yi dinleyen ABD'linin hali
        Site toplantısında kurşun yağdırdı!
        Site toplantısında kurşun yağdırdı!
        Ukrayna-ABD kaynak anlaşması
        Ukrayna-ABD kaynak anlaşması

        Benzer Haberler

        Marmaris'te "Sürdürülebilir Turizm Yönetimi" eğitimi düzenlendi
        Marmaris'te "Sürdürülebilir Turizm Yönetimi" eğitimi düzenlendi
        Düğünlerde oynayan Muğlalı çiftin videolarına yoğun ilgi
        Düğünlerde oynayan Muğlalı çiftin videolarına yoğun ilgi
        Bodrum FK'nın fırsat haftaları
        Bodrum FK'nın fırsat haftaları
        Devlet desteğiyle 18 yaşında kurduğu çiftliğini 14 bin tavuklu işletmeye dö...
        Devlet desteğiyle 18 yaşında kurduğu çiftliğini 14 bin tavuklu işletmeye dö...
        Fethiye açıklarında, ülkeden yasa dışı yollarla çıkmaya çalışan 2 şüpheli y...
        Fethiye açıklarında, ülkeden yasa dışı yollarla çıkmaya çalışan 2 şüpheli y...
        Datça Yılmazlar Ortaokulu Küçük Kız Basketbol Takımı il birincisi oldu
        Datça Yılmazlar Ortaokulu Küçük Kız Basketbol Takımı il birincisi oldu