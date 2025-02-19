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        Bodrum FK, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 21 Şubat Cuma günü sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 12:39 Güncelleme: 19.02.2025 - 13:04
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        Bodrum FK, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 21 Şubat Cuma günü sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Bodrum İlçe Stadı'nda teknik direktör Jose Morais yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda yeşil-beyazlı oyuncular, dar alanda pas ve taktik çalışması yaptı.

        Morais, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, topa sahip olmadıklarında yapmaları gereken şeyin savunma olduğunu söyledi.

        Topa sahip olduklarında daha etkin olmak için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Morais, şöyle konuştu:

        "Topa sahip olmadığımızda takım halinde senkronize olarak savunma yapmamız gerekiyor. Geliştirmemiz gereken noktalar var. Rakiplerimizin puan durumundaki yerleri ile ilgilenmiyoruz. Onlar da buraya kazanmak için geliyor, onlar da bizim gibi 11 kişi sahaya çıkıyor. Kolay bir maç olarak düşünmemeliyiz. Çünkü onlar da her şeylerini verecek. Antrenmanlarımızı yapıp maça nasıl hazırlanırız kafamızda bunu tasarlıyoruz. Aç olmamız, rakibimize saygılı olmamız, kazanmak için oynamamız lazım. Olayın özü bu."

        Morais, taraftarları için en iyisini istediklerini aktararak, "Bizi desteklemeye ve yanımızda olmaya devam etsinler. Bizi aynı tutku ve arzuyla desteklemeye devam etsinler, biz bu forma için, taraftar için savaşacağız." ifadelerini kullandı.

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