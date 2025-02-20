Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Marmaris'te eski Belediye Başkanı Mehmet Oktay hakkında suç duyurusu

        Marmaris Belediye Başkanlığınca, CHP'li Marmaris eski Belediye Başkanı Mehmet Oktay hakkında, mevzuat ve yasaya aykırılıklara rağmen yapı kullanım izin belgesi düzenlediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 13:59 Güncelleme: 20.02.2025 - 13:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Marmaris'te eski Belediye Başkanı Mehmet Oktay hakkında suç duyurusu
        ABONE OL

        Marmaris Belediye Başkanlığınca, CHP'li Marmaris eski Belediye Başkanı Mehmet Oktay hakkında, mevzuat ve yasaya aykırılıklara rağmen yapı kullanım izin belgesi düzenlediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.

        Belediyeden yapılan açıklamada, söz konusu yapı kullanım izninin 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri öncesi 29 Mart 2024 tarihinde verildiği belirtildi.

        Açıklamada, "Sinpaş GYO'ya ait birinci etap otel bloku için mevzuata aykırı bir şekilde düzenlenen yapı kullanım izin belgesi, inşaatın henüz tamamlanmamış olması, yapı denetim kuruluşu raporu ve iş bitirme tutanaklarının olmaması, kanalizasyonla ilgili altyapı bağlantı onay belgesinin olmaması, yapı denetim kuruluşu onaylı bitmiş yapıya ait iç mekan ve cephe fotoğraflarının olmaması gerekçeleri ile Marmaris Belediye Başkanlığımızca iptal edilmişti." ifadelerine yer verildi.

        Mevzuata ve yasaya açık aykırılıklara rağmen yapı kullanım izin belgesi düzenlediği ileri sürülen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Yapı kullanım izin belgesi düzenleyen belediye ilgili personeli H.U, geçmiş dönem İmar ve Şehircilik Müdür Vekili D.E, geçmiş dönem Belediye Başkan Yardımcısı B.D. ile geçmiş dönem Belediye Başkanı Mehmet Oktay hakkında Marmaris Belediye Başkanlığı tarafından Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
        İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
        ABD'de su borusu patladı, sokaklar buzla kaplandı!
        ABD'de su borusu patladı, sokaklar buzla kaplandı!
        Mourinho'dan flaş şampiyonluk cevabı!
        Mourinho'dan flaş şampiyonluk cevabı!
        Ölümlü kaza öncesi içki masası hatırası!
        Ölümlü kaza öncesi içki masası hatırası!
        Xamax'ı hatırla, Avrupa'da turla!
        Xamax'ı hatırla, Avrupa'da turla!
        Belçika'da tur gecesi!
        Belçika'da tur gecesi!
        Genç kadın kirayı 2 gün geciktirdi... "Ayağıma sıktılar!"
        Genç kadın kirayı 2 gün geciktirdi... "Ayağıma sıktılar!"
        Dünyanın en ilginç kokan lokasyonları!
        Dünyanın en ilginç kokan lokasyonları!
        'Buzdan sal' ile nehirde Eskimo usulü balık avı
        'Buzdan sal' ile nehirde Eskimo usulü balık avı
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        'Atatürk fotoğrafı' tartışmasında teğmenin ihracına iptal kararı
        'Atatürk fotoğrafı' tartışmasında teğmenin ihracına iptal kararı
        Dünyanın en iyi yumurta yemekleri
        Dünyanın en iyi yumurta yemekleri
        TÜSİAD başkanlarının ifadesi ortaya çıktı!
        TÜSİAD başkanlarının ifadesi ortaya çıktı!
        İdeal bir kahvaltıda neler olmalı?
        İdeal bir kahvaltıda neler olmalı?
        Kuvvetli kar yağışı alarmı! İstanbul ve bu bölgelere uyarılar
        Kuvvetli kar yağışı alarmı! İstanbul ve bu bölgelere uyarılar
        Nisa ve Zeynep öğretmenin ardından... "Kaza olacağı içime doğdu!"
        Nisa ve Zeynep öğretmenin ardından... "Kaza olacağı içime doğdu!"
        Honda’dan Türkiye’de üretim açıklaması!
        Honda’dan Türkiye’de üretim açıklaması!
        Kim bu badem anneler?
        Kim bu badem anneler?
        Zam oranı enflasyonun altında kaldı
        Zam oranı enflasyonun altında kaldı

        Benzer Haberler

        Bodrum FK kritik maçta seri peşinde
        Bodrum FK kritik maçta seri peşinde
        Fethiye'de pansiyonlarda yapılan denetimde 19 düzensiz göçmen yakalandı
        Fethiye'de pansiyonlarda yapılan denetimde 19 düzensiz göçmen yakalandı
        Fethiye'de evde çıkan yangın hasara neden oldu
        Fethiye'de evde çıkan yangın hasara neden oldu
        Muğla'da 14 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Muğla'da 14 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        İztuzu Plajı, ünlü seyahat platformunun "Gezginlerin Seçimi" listesinde yer...
        İztuzu Plajı, ünlü seyahat platformunun "Gezginlerin Seçimi" listesinde yer...
        Bodrum'da mera alanında kaçak hafriyat faaliyeti yürüten işletmeye 5 milyon...
        Bodrum'da mera alanında kaçak hafriyat faaliyeti yürüten işletmeye 5 milyon...