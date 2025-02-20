Bodrum'da sahilde ölü caretta caretta bulundu

Kaplumbağanın ölüm sebebinin araştırılması için Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi yetkililerince bölgeden alınacağı belirtildi.

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