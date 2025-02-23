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        Fethiye'de FETÖ şüphelisi yakalandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 13:01 Güncelleme: 23.02.2025 - 13:01
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        Fethiye'de FETÖ şüphelisi yakalandı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ silahlı terör örgütü mensuplarının faaliyetlerinin deşifresine, engellenmesine ve firari kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Çalışma kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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